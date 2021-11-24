Ковидные выплаты назначили водителям и фельдшерам скорой помощи по решению суда в Удмуртии

Больница не начисляла ковидные выплаты фельдшерам и водителям скорой помощи
Фото: Константин ИВШИН
Фельдшерам и водителям скорой помощи в Игринском районе не начисляли ковидные выплаты. Поэтому они обратились в прокуратуру. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
Проверка прокуратуры постановила, что с апреля по октябрь 2020 года водители и фельдшеры перевозили пациентов, у которых диагностировали коронавирус, в перепрофилированные учреждения.
Однако выплаты, назначенные правительствами России и Удмуртии, им не выплачивались.
Суд наложил обязанность на Игринскую больницу начислить выплаты работникам скорой помощи в размере от 25 000 до 75 000.
Решение суда не вступило в законную силу.
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