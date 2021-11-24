Ковидные выплаты назначили водителям и фельдшерам скорой помощи по решению суда в Удмуртии

Больница не начисляла ковидные выплаты фельдшерам и водителям скорой помощи Фото: Константин ИВШИН

Фельдшерам и водителям скорой помощи в Игринском районе не начисляли ковидные выплаты. Поэтому они обратились в прокуратуру. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Проверка прокуратуры постановила, что с апреля по октябрь 2020 года водители и фельдшеры перевозили пациентов, у которых диагностировали коронавирус, в перепрофилированные учреждения.

Однако выплаты, назначенные правительствами России и Удмуртии, им не выплачивались.

Суд наложил обязанность на Игринскую больницу начислить выплаты работникам скорой помощи в размере от 25 000 до 75 000.

Решение суда не вступило в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Закон о QR-кодах в Удмуртии будут дорабатывать

В 2022 году правительство Удмуртии планирует выделить на здравоохранение более 13 млрд рублей