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Здоровье26 ноября 2021 12:23

Алкоголь и коронавирус: врач из Ижевска пояснила, почему не стоит пить после перенесенного COVID-19

И спустя какое время можно выпить после вакцинации
Источник:kp.ru
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Чем чревато употребление алкоголя после коронавируса? Фото: pixabay.com

Чем чревато употребление алкоголя после коронавируса? Фото: pixabay.com

Чем чревато употребление алкоголя после коронавируса? К каким последствиям может привести такая попытка расслабиться или повеселиться? Попытались разобраться в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск»

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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