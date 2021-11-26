Алкоголь и коронавирус: врач из Ижевска пояснила, почему не стоит пить после перенесенного COVID-19

Чем чревато употребление алкоголя после коронавируса? Фото: pixabay.com

Чем чревато употребление алкоголя после коронавируса? К каким последствиям может привести такая попытка расслабиться или повеселиться? Попытались разобраться в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск»

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