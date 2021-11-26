В Удмуртии открылся новый, 24 по счету, офис Россельхозбанка

Фотоматериал предоставлен пресс-службой АО «Россельхозбанк»

Удмуртский филиал Россельхозбанка открыл новую точку продаж в Ижевске по адресу: улица Ленина, дом 48а. В новом офисе посетители могут открыть вклад, оформить кредит, приобрести монеты из драгоценных металлов, совершить валютно-обменные операции, оплатить коммунальные платежи и т.д. Корпоративным клиентам предлагаются услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, размещению денежных средств, осуществлению валютных и конверсионных операций.

Офис расположен в новом здании и соответствует современным стандартам банка. В помещении выделено несколько функциональных зон, включая комфортную зону ожидания с кофейным автоматом. Отдельно оборудована зона самообслуживания 24/7 с банкоматом и платёжным терминалом.

Особенность, которая отличает офис от других точек продаж банка в Ижевске, - возможность воспользоваться помощью финансового консультанта. Финансовый консультант – это, прежде всего, персональное обслуживание, индивидуальный подход к решению финансовых вопросов и профессиональные консультации в сфере долгосрочного финансового планирования.

«Наша задача – быть ближе к клиенту и делать все, чтобы он мог получить полный перечень банковских услуг независимо от того, в каком регионе он находится и каким каналом обслуживания пользуется – дистанционным через мобильное приложение или интернет-банк, через круглосуточный банкомат или обращается непосредственно в офис. Главное, чтобы людям было удобно. Поэтому мы открываем новые офисы в наиболее доступных для жителей точках», - отмечает директор Удмуртского регионального филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

В торжественном открытии офиса на улице Ленина участвовали представители городской администрации и компаний-партнеров банка. Все гости отметили его удачное расположение и современный, комфортный и практичный интерьер.

Новый офис стал пятым по счету в Ижевске. А всего на территории Удмуртии сегодня работают 24 офиса Россельхозбанка, что делает банковские услуги доступными по всей республике.

Фото: АО «Россельхозбанк»

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