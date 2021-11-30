«Россельхозбанк» профинансировал новый молочный комплекс в Удмуртии

Фото предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк»

В Удмуртии открылся новый молочный комплекс на 864 головы крупного рогатого скота. Стоимость инвестпроекта составила около 400 млн рублей, из них 75 % предоставил «Россельхозбанк».

Комплекс, построенный Колхозом (СХПК) имени Мичурина в деревне Зямбайгурт Вавожского района, стал одним из самых крупных и высокотехнологичных проектов в АПК республики, реализованных в 2021 году. При его проектировании были взяты за основу научные достижения в области животноводства и самые современные технологии. Большинство процессов здесь автоматизированы, а состояние животных отслеживается с помощью цифровой системы управления молочным стадом.

«Это знаковый проект для сельхозпредприятия, для Вавожского района и для всей Удмуртии. Его реализация потребовала большой работы по координации действий между банком, администрацией района и самим предприятием. И она дала достойный результат», – отметил директор Удмуртского регионального филиала «Россельхозбанка» Александр Чураков.

Главная особенность комплекса, отличающая его от других новых ферм, построенных в республике за последние годы, – высота корпусов, которая составляет более 10 метров. Такое решение применено с целью улучшения воздухообмена и снижения концентрации вредных газов, что должно повысить продуктивность стада. Планируется, что она составит более 11 тысяч кг молока на одну корову в год (сейчас этот показатель в хозяйстве – 9,2 тысячи кг).

Для повышения продуктивности молочного стада в Венгрии закупили 290 нетелей голштино-фризской породы, потенциал которых оценивается еще выше, – до 14 тысяч кг молока от коровы в год.

Сейчас Колхоз имени Мичурина входит в топ-15 сельскохозяйственных предприятий Удмуртии по валовым показателям производства молока. С выходом проекта на плановую мощность в 2023 году производство молока на предприятии должно увеличиться более чем на 50 %.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк»

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