Гороскоп на 1 декабря 2021 года: Близнецы не ищут легких путей, а Овны решат давнюю проблему

Что ждет наших читателей в первый день зимы? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Первый день зимы пройдет довольно плодотворно. Вы сможете решить проблему, которая давно не дает вам покоя. Высока вероятность, что Овны научатся чему-то новому или получат важный жизненный опыт.

ТЕЛЕЦ

Тельцы сегодня – главные альтруисты зодиака. Звезды советуют не забывать и о себе любимом.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы не ищете легких путей. Иногда это можно записать вам в плюс, но точно не сегодня.

РАК

Уделите больше времени семье. Звезды намекают, что в последнее время дистанция между вами непозволительно велика.

ЛЕВ

Вы будете трещать без умолку, а окружающие не преминут воспользоваться возможностью уцепиться за каждое ваше слово. Следите за тем, что говорите.

ДЕВА

Сосредоточиться на чем-то одном будет довольно тяжело. Начните с небольших задач, с которыми проще и быстрее всего расправиться.

ВЕСЫ

Будет много споров и разногласий на ровном месте. Там, где это возможно, лучше пойти на компромисс.

СКОРПИОН

Спокойный день, особенно первая его половина. Чаще полагайтесь на интуицию.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня искрят идеями. Идеальный день для творческой самореализации.

КОЗЕРОГ

В первой половине дня придется решать чужие проблемы. Не сомневайтесь – вечером судьба вас за это отблагодарит.

ВОДОЛЕЙ

Избегайте любых, даже незначительных конфликтов. И аккуратнее с деньгами.

РЫБЫ

Вас ждет максимально приятный и запоминающийся вечер. Этот день стоит прожить хотя бы для этого.

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