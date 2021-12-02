Снег и гололедица ожидаются в Ижевске 2 декабря

В Ижевске будет идти снег. Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 2 декабря.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -1…-3°С. Ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами на дорогах гололедица и снежный накат.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 745 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.
Желаем вам отличного четверга!
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