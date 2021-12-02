Продавец из Ижевска украл 160 000 рублей и спустил их в букмекерской конторе

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Управляющий магазина цифровой техники, расположенного на ул. Удмуртской в Ижевске, обратился в полицию и сообщил о краже 160 000 рублей. Об этом пишет пресс-служба УМВД России по городу.

Деньги были украдены из сейфа магазина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 21-летнего продавца-консультанта этого магазина.

Молодой человек рассказал, что деньги в ближайшем банкомате перевел на свой банковский счет, затем в букмекерскую контору, где и проиграл все до копеечки.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Пока парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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