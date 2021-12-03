3 декабря в Ижевске ожидается мокрый снег и до -3°С

Какая погода ждет ижевчан 3 декабря Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Несмотря на то, что уже настал декабрь, погода остается довольно теплой, а на дорогах чередуются слякоть и гололед. Подробнее о прогнозе на пятницу расскажет «Комсомолка».

Как сообщает удмуртский гидрометцентр, днем 3 декабря в Ижевске ожидаются сплошная облачность. Временами – снег или мокрый снег. Температура воздуха составит около -1..-3°С. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. На дорогах скользко.

Ночью осадки продолжатся. На термометре – около -1°С. Направление ветра изменится на южное, скорость снизится до 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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