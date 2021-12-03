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Происшествия3 декабря 2021 13:09

Призывника из Ижевска будут судить за уклонение от службы в армии

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Дмитрий Коренев
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Парень предоставил в военкомат поддельный медицинский документ. Фото: архив КП

Парень предоставил в военкомат поддельный медицинский документ. Фото: архив КП

21-летний ижевчанин обвиняется в уклонении от призыва в армию (часть 1 статьи 328 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он предоставил в военкомат поддельную справку, на основании которой врачи признали его ограниченно годным к военной службе и освободили от призыва.

«Согласно санкции ч. 1 ст. 328 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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