«Елка для каждого»: за 2 недели надо собрать еще 50 подарков для больных детей и 100 000 рублей для детей хосписа

5-летняя Мирослава из Ижевска - подопечная акции "Елка для каждого" Фото: Амир Закиров

Подготовка к самой доброй, волшебной и трогательной акции «Елка для каждого» (0+) в самом разгаре. Рассказываем, что удалось сделать.

Уже 40 подарков есть!

мы собираем 89 подарков для тяжелобольных ребятишек. Каждый подарок - это именно то, что загадал ребенок на Новый год. С помощью ижевчан у Деда Мороза уже есть 40 подарков, но в списке еще много других желаний. Например:

- Владик Пушкарев мечтает о снегокате (11 лет, артрит)

- Миша Леньков очень хочет получить в подарок воздушные шарики из фольги на веревочке (на палочке не нужно), не красящиеся (9 лет, апластическая анемия)

- Анастасия Мизяева мечтает о наборе кукол ЛОЛ (9 лет, эпилепсия)

Если и вы хотите стать Дедом Морозом для тяжелобольного ребенка, просто выберете из предложенного списка того, чье желание исполните. Приобретите подарок и принесите его в редакцию по адресу Ижевск, ул. Авангардная, 4Б.

Дед Мороз и его помощник Гарри Поттер передадут подарок ребенку. Если же вы хотите сами отвезти подарок, то сообщите нам об этом, – мы расскажем, как все произойдет.

Уже есть 52 596 рублей для детей хосписа!

В этому году мы собираем 150 000 тысяч для 130 паллиативных детишек – подопечных регионального общественного движения Хоспис.Удмуртия. Им нужны постельное белье, пеленки, памперсы, соки. Каждый такой набор к Новому году стоит 1200 рублей.

В нашей копилке уже есть 52 596 рублей. Помогите собрать оставшуюся сумму! Как?

1. Через QR-код для оплаты через приложение банков

Зайдите в раздел «Платежи», выберите пункт «Оплата по QR», наведите смартфон на код, укажите: в приложении «Сбербанк Онлайн» Ф.И.О. (в других банках писать и менять ничего не надо), и сумму перевода

QR-код для оплаты

2. С помощью СМС на номер 3116 со словом ERA, пробел и сумму пожертвования (например: ERA 1000)

Пример оплаты через СМС

Материал подготовлен в сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией по поддержке, организации и реализации социально-значимых проектов «Источник».