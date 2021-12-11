Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

В тройке лидеров статистики Ижевск, Каракулинский и Сарапульский районы. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 11 декабря в республике выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом. 106 человек на сегодняшний день выздоровели, 4 человека (две женщины и двое мужчин) скончались. «Комсомолка» расскажет о статистике по районам и городам республики.

Ижевск – 36 351 (+100 по отношению к утру 10 декабря)

Каракулинский район – 601 (+8)

Сарапул – 2 799 (+8)

Увинский район – 2 677 (+8)

Игринский район – 2 028 (+7)

Юкаменский район – 599 (+7)

Камбарский район – 808 (+6)

Воткинский район – 1 308 (+5)

Глазов – 3 342 (+5)

Дебесский район – 517 (+5)

Воткинск – 4 082 (+4)

Селтинский район – 740 (+4)

Сюмсинский район – 923 (+4)

Граховский район – 504 (+3)

Алнашский район – 1 032 (+2)

Завьяловский район – 2 742 (+2)

Кезский район – 489 (+2)

Малопургинский район – 872 (+2)

Можга – 3 631 (+2)

Шарканский район – 1 216 (+2)

Ярский район – 490 (+2)

Кизнерский район – 694 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 970

Сарапульский район — 744

Балезинский район — 1 255

Глазовский район — 619

Вавожский район — 716

Киясовский район — 487

Красногорский район — 611

Можгинский район — 1 083

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