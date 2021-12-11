Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

В тройке лидеров статистики Ижевск, Каракулинский и Сарапульский районы. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 11 декабря в республике выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом. 106 человек на сегодняшний день выздоровели, 4 человека (две женщины и двое мужчин) скончались. «Комсомолка» расскажет о статистике по районам и городам республики.
Ижевск – 36 351 (+100 по отношению к утру 10 декабря)
Каракулинский район – 601 (+8)
Сарапул – 2 799 (+8)
Увинский район – 2 677 (+8)
Игринский район – 2 028 (+7)
Юкаменский район – 599 (+7)
Камбарский район – 808 (+6)
Воткинский район – 1 308 (+5)
Глазов – 3 342 (+5)
Дебесский район – 517 (+5)
Воткинск – 4 082 (+4)
Селтинский район – 740 (+4)
Сюмсинский район – 923 (+4)
Граховский район – 504 (+3)
Алнашский район – 1 032 (+2)
Завьяловский район – 2 742 (+2)
Кезский район – 489 (+2)
Малопургинский район – 872 (+2)
Можга – 3 631 (+2)
Шарканский район – 1 216 (+2)
Ярский район – 490 (+2)
Кизнерский район – 694 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 970
Сарапульский район — 744
Балезинский район — 1 255
Глазовский район — 619
Вавожский район — 716
Киясовский район — 487
Красногорский район — 611
Можгинский район — 1 083
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