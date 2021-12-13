Небольшой и умеренный снег ожидается в Удмуртии 13 декабря

Предварительно, в выходные начнет холодать.. Фото: Сергей Грачев

На протяжении наступившей недели температура воздуха в Удмуртии будет повышаться. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, к утру 14 декабря температура воздуха составит -4..-9°С, днем она существенно не изменится.

«Завтра днем преимущественно в северных и центральных районах пройдет небольшой и умеренный снег, к южным районам он подойдет в вечерние часы. Осадки сохранятся до конца рабочей недели.», - говорится в сообщении.

На дорогах в течение недели сохранятся гололедица и снежный накат.

В ночь с 14 на 15 декабря температура воздуха составит -6...-11°С, днем -4..-9°С. В ночь с 15 на 16 декабря потепление продолжится, ожидаются -4..-9°С, днем -2..-7°С.

К пятнице, 17 декабря температура воздуха окажется в пределах -1..-6°С. Предварительно, в выходные начнет холодать.

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