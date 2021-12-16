Снег и гололедица ожидаются в Ижевске 16 декабря

В Ижевске пройдет снег. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 16 декабря.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -2…-4°С. Ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица и снежный накат.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.

Желаем вам отличного четверга!

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