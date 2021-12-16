Бывшего работника оборонного предприятия в Удмуртии предостерегли от совершения госизмены

Житель Удмуртии обратился в госучреждение США с предложением о сотрудничестве. Фото: pixabay.com

Бывший работник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии обратился в госучреждение США с предложением о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике со ссылкой на поступившую в ведомство информацию.

«Сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике получена информация о предпринимаемых указанным гражданином попытках установить контакты с представителями иностранной стороны, в целях возможной передачи им за материальное вознаграждение имеющихся сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Поскольку объективная сторона состава преступления отсутствует, мужчина получил официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к совершению госизмены (статья 275 УК РФ).

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