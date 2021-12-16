RT выпустил пародийный видеоролик с «реакцией» мировых лидеров на запуск телеканала RT DE

Фото: RT

Телеканал Russia Today выпустил ролик, в котором спародирована «реакция» мировых лидеров на запуск вещания RT DE. Как сообщает RT, видеозапись была создана с использованием технологии Deepfake.

«Мы представили, как могло бы выглядеть экстренное обращение мировых лидеров в связи с первым эфиром. Президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывают Германию не повторять их ошибок и предостерегают от влияния российского ТВ. Они выражают «солидарность и сочувствие», а также обещают помощь в борьбе с телеканалом. Но уже слишком поздно», — гласит подпись к ролику

RT DE начал телевещание 16 декабря. Здесь будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке.

Позднее стало известно, что YouTube удалил канал RT DE в день начала вещания.

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