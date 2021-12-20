Сеть как сервис: 47 маленьких населенных пунктов Удмуртии обеспечат мобильной связью

«Ростелеком» приступил к реализации проекта «Сеть как сервис» в Удмуртской Республике. Компания по заказу ПАО «МТС» до июня 2022 года создаст телеком-инфраструктуру для обеспечения мобильной связью 47 малых населенных пунктов региона. Доступ к скоростному интернету и голосовым вызовам получат более 19 тысяч сельчан.

Для установки базовых станций «Ростелеком» возведет в населенных пунктах антенно-мачтовые сооружения, подключит их к электропитанию и сети передачи данных. Цифровой оператор будет обслуживать инфраструктуру, а МТС – использовать ее на правах аренды для оказания услуг мобильной связи населению.

Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики:

«Из малых населенных пунктов мы выбрали села и деревни, в которых отсутствует мобильный интернет. В основном это удаленные территории, не представляющие коммерческого интереса для сотовых операторов. Решить многолетнюю проблему доступности связи в небольших поселениях возможно лишь при участии правительства республики и телеком-компаний. Поэтому мы запускаем региональные проекты на условиях государственно-частного партнерства».

Транзит сигнала до вышек мобильной связи будет осуществляться по защищенным каналам передачи данных. Антенное оборудование, размещенное на высоте от 26 до 34 метров, обеспечит стабильное покрытие мобильной связью всей территории населенных пунктов. В радиусе действия сети – от трех до пяти километров от мачты – местные жители, туристы, водители, проезжающие по автотрассам вблизи поселков, смогут звонить, выходить в сеть и отправлять сообщения.

Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Благодаря проекту «Сеть как сервис» компания МТС получит возможность расширить географию покрытия сотовой связью с меньшими капитальными вложениями. «Ростелеком» уже приступил к проектированию комплексов, а возводить сооружения начнет в начале 2022 года».

Николай Рупасов, директор ПАО «МТС» в Удмуртской Республике:

«Мы сможем в короткие сроки обеспечить сельских жителей республики качественной мобильной связью и цифровыми сервисами. Разветвленная сеть провайдера позволит нам «дотянуться» до самых удаленных деревень Удмуртии».

В этом году «Ростелеком» уже построил 27 базовых станций для компании МТС. Провайдер реализует проект «Сеть как сервис» в Удмуртии с 2020 года, предоставляя услугу телеком-компаниям по сервисной модели: она предполагает проектирование, строительство и монтаж оборудования, а также техническое обслуживание объектов связи.

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