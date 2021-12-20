Гороскоп на 21 декабря 2021 года: Рыбам стоит заняться спортом, а Девам – больше ценить свое и чужое время

Что ждет наших читателей во вторник? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Звезды крайне не рекомендуют сидеть дома, иначе вы рискуете пропустить все самое интересное. Особой продуктивности в рабочих делах ждать не стоит.
ТЕЛЕЦ
Слушайте свою интуицию. День ожидается непростой, но интересный. Звезды советуют избегать любых споров и конфликтных ситуаций.
БЛИЗНЕЦЫ
День начнется довольно лениво, однако к обеду темпа жизни значительно ускорятся. Звезды рекомендуют провести вечер с семьей.
РАК
У творческих Раков сегодня будет просто превосходный день. Вдохновение польется рекой - только успевай зачерпывать.
ЛЕВ
Хороший день. Звезды советуют не торопиться и поступательно двигаться к своей мечте.
ДЕВА
Вам следует больше ценить время – как свое, так и чужое. Вторая половина дня обещает быть сильно удачнее первой.
ВЕСЫ
Обратите внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. В остальном вас ожидает довольно тихий и спокойный денек.
СКОРПИОН
Хороший день для больших покупок. Вещь, приобретенная сегодня, будет долго служить вам верой и правдой.
СТРЕЛЕЦ
Проявите решительность и настойчивость в амурных делах. Звезды намекают, что объект вашей страсти только этого и ждет.
КОЗЕРОГ
Планировать что-либо не имеет никакого смысла. Не бойтесь рисковать и импровизировать.
ВОДОЛЕЙ
Звезды советуют подойти к решению проблем с холодной головой. Лишние эмоции сегодня ни к чему.
РЫБЫ
Хороший день для занятий спортом. Вечер готовит вам неожиданный и приятный сюрприз.
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