5 мест, где можно запускать пиротехнику с 27 декабря по 12 января 2022 года в Ижевске

Ограничение будет длиться в период с 27 декабря по 12 января включительно
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Скоро новогодние и рождественские праздники. Администрация Ижевска обратилась к жителям города с рекомендацией по использованию пиротехнической продукции.
Власти города составили список мест, где можно запускать пиротехнику на территории города в период с 27 декабря по 12 января включительно:
- в Ленинском районе - ул. Клубная, 68, корпус 4 (между ул. К. Герда и Клубной, с восточной стороны);
- в Октябрьском районе - набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады;
- в Первомайском районе - площадка за остановкой общественного транспорта «Улица Ильфата Закирова» по направлению в центр;
- в Устиновском районе - площадка по ул. Рупасова, напротив Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа;
- в Индустриальном районе - парк «Березовая роща».
Напоминаем, что применение пиротехнических изделий запрещено:
- на территории муниципальных предприятий и учреждений,
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения,
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов,
- в полосах отчуждения железных дорог,
- нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи,
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий,
- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях.
А также недопустимо применение пиротехники детьми в отсутствие взрослых, применение пиротехники в состоянии алкогольного опьянения и повторное использование несработавшей продукции.
Берегите себя!
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