5 мест, где можно запускать пиротехнику с 27 декабря по 12 января 2022 года в Ижевске

Ограничение будет длиться в период с 27 декабря по 12 января включительно Фото: Архив «КП» в Ижевске

Скоро новогодние и рождественские праздники. Администрация Ижевска обратилась к жителям города с рекомендацией по использованию пиротехнической продукции.

Власти города составили список мест, где можно запускать пиротехнику на территории города в период с 27 декабря по 12 января включительно:

- в Ленинском районе - ул. Клубная, 68, корпус 4 (между ул. К. Герда и Клубной, с восточной стороны);

- в Октябрьском районе - набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады;

- в Первомайском районе - площадка за остановкой общественного транспорта «Улица Ильфата Закирова» по направлению в центр;

- в Устиновском районе - площадка по ул. Рупасова, напротив Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа;

- в Индустриальном районе - парк «Березовая роща».

Напоминаем, что применение пиротехнических изделий запрещено:

- на территории муниципальных предприятий и учреждений,

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения,

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов,

- в полосах отчуждения железных дорог,

- нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи,

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий,

- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях.

А также недопустимо применение пиротехники детьми в отсутствие взрослых, применение пиротехники в состоянии алкогольного опьянения и повторное использование несработавшей продукции.

Берегите себя!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Помогать тем, кто помогает людям»: какие социальные проекты стали лучшими в Ижевске?

На 783,4 млн рублей сократился госдолг Удмуртии за 2021 год