27-летний житель Удмуртии убил продавца из-за отказа дать ему бутылку в долг

После преступления злоумышленник скрылся. Фото: pixabay.com
18 декабря 2021 года в 18 часов в магазине одного из населенных пунктов Удмуртии местные жители обнаружили тело 39-летней продавца с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает СК РФ по Удмуртии.
По данным следствия, обвиняемый пришел в магазин с требованием отдать ему бутылку спиртного в долг. Женщина отказалась. Мужчина ушел домой, но вскоре вернулся в магазин уже с ножом. Он напал на продавщицу и нанес ей множественные ранения ножом. В результате полученных травм женщина скончалась.
После преступления злоумышленник скрылся. В результате проведенных мероприятий он был задержан.
В настоящее время следователем направлено в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу
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