Размер поощрения к ордену для многодетных семей предложили увеличить в России

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить размер единовременной выплаты для семей, получивших орден «Родительская слава». Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо Орлова на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награжденным орденом «Родительская слава», с 100 до 250 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Он отметил, что в 2008 году данный орден был учрежден для семей, воспитывающих четырех и более детей. На тот момент размер единовременной выплаты составлял 50 тыс. рублей.

В последующем условия изменились: на текущий момент орден может получить семья с семью и более детьми, а сумма единовременной выплаты с 1 января 2013 года увеличилась до 100 тысяч рублей.

Орлов связывает необходимость увеличения размеров выплаты с изменениями, произошедшими в экономике России за прошедшие годы – в частности, инфляцией и падением рубля.

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