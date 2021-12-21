Не менее 9 пенсионеров в Удмуртии пострадали от действий банды лжеэлектриков

В разных регионах страны были задержаны организатор и 13 участников ОПГ. Фото: МВД России

Полицейские Удмуртии при силовой поддержке Росгвардии совместно с коллегами из Пермского края пресекли деятельность ОПГ, участников которой подозревают в мошенничестве под видом обслуживания электросистем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

«В ходе предварительного следствия установлено, что организаторы группы осуществляли свою деятельность под видом ООО «Монтаж Сервис Плюс», зарегистрированной на территории Пермского края. В одном из офисов компании проводились совещания и ежедневные тренинги для нанятых сотрудников», - говорится в сообщении.

Инструкторы обучали менеджеров методам обмана, стилю и манерам общения, показывали учебные фильмы и инсценировали различные ситуации при взаимодействии с клиентами.

С начала 2021 года члены ОПГ неоднократно приезжали в столицу Удмуртии. Здесь они арендовали помещение под офис, в котором располагался колл-центр. Работники в массовом порядке обзванивали пенсионеров и сообщали о необходимости плановой проверки в их квартирах. После этого злоумышленники приезжали домой к пожилым людям, замеряли напряжение в розетках и вводили хозяев в заблуждение, рассказывая сказки о плохом состоянии электросистем и необходимости замены оборудования якобы из-за высокой вероятности пожара. Далее они делали вид, что звонят руководству и просили предоставить клиенту скидку на монтажные работы и бесплатно прислать лучших специалистов Ижевска.

«Введя граждан в заблуждение, аферисты рекомендовали приобрести у них все необходимое оборудование якобы по минимальным ценам. Так, к примеру, автоматический выключатель, розничная цена которого не превышает 500 рублей, пенсионерам навязывали за 15 тысяч рублей и более. В итоге общая стоимость необязательных работ могла доходить до 50 тысяч рублей», - сообщают в пресс-службе УМВД.

Одновременно в разных регионах страны были задержаны организатор и 13 участников ОПГ. Предварительно установлено, что банда причастна к 9 случаям мошенничеств на территории Удмуртии. Возбуждены уголовные дела по части 2 части 159 УК РФ. Задержанных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Члены банды лжеэлектриков. Фото: МВД России по УР

Граждан, которые заключили договоры с ООО «Монтаж Сервис Плюс», просят обратиться в полицию по телефону (3412) 416-001, 415-435 либо по телефону 02.

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