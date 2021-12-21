12-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Ижевске

Авария произошла на улице Гагарина. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 20 декабря, около 17:20, напротив дома №31 по улице Гагарина в Ижевске произошло ДТП с участием четырех машин. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 26-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» перед выездом с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилями «Рено Сандеро», «Опель Астра» и «Лада Приора».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Рено Сандеро» - 12-летняя девочка получила травмы», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель долен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

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