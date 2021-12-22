60-летняя жительница Ижевска перевела мошенникам около 4,5 миллионов рублей

Мошенники убедили женщину в том, что с ее банковского счета пытаются украсть деньги. Фото: pixabay.com

60-летняя жительница Ижевска обратилась полицию с заявлением о хищении у нее около 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«Установлено, что звонки от злоумышленников поступали к потерпевшей в течение 20 дней до середины декабря 2021 года. Они представлялись сотрудниками различных подразделений Центробанка. В самом начале переговоров она сообщила, что слышала о подобных мошенничествах, но злоумышленники предложили ей самостоятельно перезвонить по указанным номерам, по которым ей подтвердили, что звонившие действительно работают в Центробанке», - говорится в сообщении.

Мошенники убедили женщину в том, что с ее банковского счета пытаются украсть деньги. Далее злоумышленники неоднократно сообщали ей о попытках оформления на ее имя кредитов. По указаниям звонивших женщина за полмесяца обратилась в шесть различных банков. Обналичив личные средства, она переводила их на продиктованные «безопасные счета».

Злоумышленники обещали ижевчанке, что после обращения в полицию 4,5 миллиона рублей, большая часть из которых представляла собой кредиты, вернутся на ее счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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