ГУ архитектуры и градостроительства Ижевска возглавил Станислав Черемных

Станислав Черемных. Фото: Сергей Грачев

С 21 декабря на пост начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Ижевска назначен Станислав Черемных, ранее занимавший должность заместителя начальника управления. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В задачи нового начальника Главного управления архитектуры и градостроительства входят проведение в Ижевске единой градостроительной политики, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки города, осуществление мероприятий по реализации комплексного плана социально-экономического развития Ижевска, повышение качества жилой застройки и рекреационных зон, их развитие, рациональное использование земельных ресурсов при размещении объектов строительства и др.», - говорится в сообщении

Напомним, 30 сентября предыдущий главный архитектор Ижевска Владимир Некрасов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. После этого его обязанности временно исполняла Татьяна Некрасова. Сейчас она вернулась на должность замначальника управления, которую занимала ранее.

СПРАВКА КП:

Черемных Станислав Николаевич родился в 1981 году. Образование - высшее, окончил «Ижевский государственный технический университет» по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Имеет опыт работы мастером строительных работ, техником и инженером в различных строительных компаниях.

С 2012 по 2015 гг. работал в Управлении образования Администрации города Ижевска начальником отдела содержания инфраструктуры и общих вопросов.

С 2015 по 2018 гг. занимал должность заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства.

Непродолжительное время (с марта по сентябрь 2021 года) работал заместителем директора по производству в МБУ «Архитектурно-планировочное бюро».

С октября 2021 года был вновь переведен на должность заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства.

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