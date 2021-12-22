78 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Зафиксировано 8 смертей. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 22 декабря в республике выявлено 78 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 22 ребенка и 17 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 8 смертей. Женщинам было 65, 68, 84 года. Мужчинам - 63, 66, 73, 83, 84 года.

172 человека выздоровели, их выписали.

На сегодняшний день в республике проведено 2 216 200 исследований на ковид, из них за последние сутки — 5 466.

8 517 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 277 - в состоянии средней степени тяжести, 118 – в тяжелом состоянии.

Всего на 22 декабря в Удмуртии зарегистрировано 78 426 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 66 692 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 382 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 665 673 жителя Удмуртии. Из них 501 511 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 114 973человек.

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