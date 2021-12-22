Гороскоп на 23 декабря 2021 года: Раки будут размышлять о смысле жизни, а Козерогам стоит отказаться от серьезных трат

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Не отказывайтесь от помощи окружающих. Во второй половине дня вероятна неожиданная и приятная встреча.

ТЕЛЕЦ

Сегодня придется много терпеть и превозмогать. Скорее всего, вечер вы проведете в одиночестве.

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший день. Вы все успеваете, на работе дела идут в гору. Звезды рекомендуют не переутомляться и хотя бы изредка переключаться на другой вид деятельности.

РАК

Сегодня будет много размышлений о смысле жизни и мыслей на тему своего места в мире. Главное – вовремя остановиться.

ЛЕВ

С настроением будет просто какая-то беда. Такое ощущение, что вас вообще ничего не радует. Избавиться от негативных мыслей помогут тяжелые физические нагрузки.

ДЕВА

Вас ожидает спокойная первая половина дня и сумасшедшая вторая. Хороший день для того, чтобы научиться держать себя в руках в по-настоящему стрессовых ситуациях.

ВЕСЫ

Будьте настойчивы и упорны, и к вечеру вам воздастся. Идеальный день для больших покупок.

СКОРПИОН

День довольно плодотворный, вы успеете переделать кучу дел. А вот на личном фронте вероятны большие проблемы.

СТРЕЛЕЦ

Не поддавайтесь на провокации недоброжелателей. Чем спокойнее вы будете, тем успешнее пройдет день.

КОЗЕРОГ

Откажитесь от серьезных трат. Возможно, начальство предложит вам повышение – соглашайтесь не раздумывая.

ВОДОЛЕЙ

Торопиться сегодня ни к чему. Вы должны быть уверены в каждом своем шаге.

РЫБЫ

От дальних поездок лучше отказаться. По возможности проведите этот день дома. Также велик риск, что вы переоцениваете свои силы.

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