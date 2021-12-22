Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 33 ижевчанина. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 22 декабря в республике выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом. 172 человека выздоровели, 8 пациентов скончались, 118 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск – 36 918 (+33 по отношению к утру 21 декабря)
Сарапул – 2 761 (+8)
Завьяловский район – 2 796 (+7)
Киясовский район – 494 (+5)
Камбарский район – 836 (+4)
Сарапульский район – 756 (+3)
Вавожский район – 722 (+2)
Воткинский район – 1 346 (+2)
Шарканский район – 1 230 (+2)
Можга – 3 640 (+2)
Дебесский район – 531 (+1)
Красногорский район – 622 (+1)
Малопургинский район – 891 (+1)
Можгинский район – 1 088 (+1)
Юкаменский район – 625 (+1)
Воткинск – 4 140
Глазов – 3 378
Увинский район – 2 710
Игринский район – 2 073
Балезинский район – 1 274
Алнашский район – 1 038
Якшур-Бодьинский район – 979
Сюмсинский район – 969
Селтинский район – 754
Кизнерский район – 702
Каракулинский район – 631
Глазовский район – 624
Граховский район – 511
Кезский район – 498
Ярский район – 497
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