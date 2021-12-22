Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 33 ижевчанина. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 22 декабря в республике выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом. 172 человека выздоровели, 8 пациентов скончались, 118 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск – 36 918 (+33 по отношению к утру 21 декабря)

Сарапул – 2 761 (+8)

Завьяловский район – 2 796 (+7)

Киясовский район – 494 (+5)

Камбарский район – 836 (+4)

Сарапульский район – 756 (+3)

Вавожский район – 722 (+2)

Воткинский район – 1 346 (+2)

Шарканский район – 1 230 (+2)

Можга – 3 640 (+2)

Дебесский район – 531 (+1)

Красногорский район – 622 (+1)

Малопургинский район – 891 (+1)

Можгинский район – 1 088 (+1)

Юкаменский район – 625 (+1)

Воткинск – 4 140

Глазов – 3 378

Увинский район – 2 710

Игринский район – 2 073

Балезинский район – 1 274

Алнашский район – 1 038

Якшур-Бодьинский район – 979

Сюмсинский район – 969

Селтинский район – 754

Кизнерский район – 702

Каракулинский район – 631

Глазовский район – 624

Граховский район – 511

Кезский район – 498

Ярский район – 497

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