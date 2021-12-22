RT назвал незаконным решение снять со спутникового вещания их новый немецкоязычный канал

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Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять с вещания новый немецкоязычный канал RT DE, который вещает из студии в Москве. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе телеканала RT.

«Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать. Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений», — заявили в пресс-службе телеканала.

Российский телеканал считает подобные действия не соответствующими закону.

«Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия делает все возможное для прекращения вещания телеканала RT со спутников, хотя у нее нет для этого никаких юридических оснований. По ее словам, давление оказывается в том числе и на частный бизнес.

Напомним, новый круглосуточный телеканал RT DE был запущен 16 декабря. Здесь в прямом эфире транслируются новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке. В день запуска YouTube удалил аккаунт канала якобы из-за нарушений условий пользования платформой, а именно — из-за обхода ограничений.

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