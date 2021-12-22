И.о. министра здравоохранения Удмуртии назначена Елена Сычева

Елена Сычева. Фото: Минздрав УР

Исполнять обязанности главы Минздрава Удмуртии будет Елена Сычева. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя министра здравоохранения Елену Сычеву», - говорится в сообщении.

На пост первого замминистра она заступила 21 октября текущего года.

Напомним, предыдущий и.о. главы Минздрава республики Сергей Стрижнев был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

СПРАВКА КП

Елена Витальевна Сычева закончила Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», интернатуру по специальности «Инфекционные болезни», аспирантуру по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Работала врачом-инфекционистом, заведующим отделением Республиканского центра по борьбе со СПИД, главным специалистом-экспертом, позже начальником управления Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. В 2016 году возглавила бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

21 октября 2021 года назначена первым заместителем министра здравоохранения.

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