Более 27 000 новогодних деревьев поставила Удмуртия в другие регионы с начала года

Выдано 44 карантинных сертификата. Фото: pixabay.com

С начала 2021 года Удмуртия поставила в другие регионы России 27 600 новогодних деревьев. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, удмуртские ели и сосны в сопровождении 44 карантинных сертификатов отправились в 9 субъектов РФ - Краснодарский край, Республики Татарстан, Крым, Адыгея, а также в Ростовскую, Ленинградскую, Московскую, Астраханскую и Оренбургскую области.

«Так, 21 декабря 2021 года, Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролирована отправка 600 шт. елей и сосен из Завьяловского района Удмуртии в г. Ижевск», - говорится в сообщении.

По результатам досмотра и лабораторной проверки собственнику продукции выдано 2 карантинных сертификата.

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