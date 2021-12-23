Жителей Ижевска ожидает похолодание до –26 градусов 23 декабря

23 декабря на улице будет очень холодно Фото: Амир Закиров

Удмуртский Гидрометцентр предупреждает о резком похолодании жителей Удмуртии 23 декабря.

В Ижевске днем температура опустится до –20 °С, ночью же температура воздуха будет составлять –26 °С.

Ветер будет небольшой, юго-западный 1 м/с. Также ожидается кратковременный снег.

На дорогах гололедица, будьте аккуратней!

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