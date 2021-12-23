Чиновнице в Удмуртии грозит до 4 лет лишения свободы за привлечение осужденных к ремонту в квартире сына

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Фото: pixabay.com

В Сарапуле завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы городского Управления благоустройства, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

«Следствием установлено, что в период с 30 августа по 28 сентября 2021 года обвиняемая, занимающая руководящую должность в муниципальном учреждении «Управление благоустройства администрации г. Сарапула», привлекла лиц, осужденных судом к обязательным работам, к выполнению ремонта в квартире своего сына, расположенной в г. Сарапуле», - говорится в сообщении.

В рамках расследования допрошены свидетели, проверены их показания на месте. Проведены очные ставки.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

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