Гороскоп на 24 декабря 2021 года: Близнецы почувствуют себя героями фильма, а Львам стоит снизить требования к себе

Что ждет наших читателей в пятницу? Фото: unsplash.com
ОВЕН
Проснувшись утром, вы осознаете, что жизнь – все-таки прекрасная штука. В течение дня вы лишь убедитесь в верности этого тезиса. Звезды рекомендуют не оглядываться на мнение окружающих и действовать так, как считаете нужным.
ТЕЛЕЦ
Вас ожидает бурная пятница. Умопомрачительные победы будут идти рука об руку с чувствительными поражениями. Счастье и боль, любовь и страх, смех и слезы – вы прочувствуете и проживете буквально весь спектр человеческих эмоций.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы почувствуют себя героями хорошего фильма… Вы же тоже любите русскую социальную драму? Если серьезно, то не стоит сильно отчаиваться – все, что произойдет, обязательно ляжет в копилку вашего жизненного опыта.
РАК
Нервное утро наложит отпечаток на весь последующий день. Звезды советуют не выплескивать негатив на коллег по работе – да, это выход, но далеко не туда, куда стоило бы выходить.
ЛЕВ
Прекрасный продуктивный день, окружающие будут в восторге от ваших успехов. Правда, вы не склонны разделять этот восторг – слишком высокую планку вы установили. Немного снизьте требования и поймите наконец, что вам действительно есть чем гордиться.
ДЕВА
Совсем нет новогоднего настроения? Звезды это видят и советуют сменить круг общения – скорее всего, проблема именно в этом.
ВЕСЫ
Не пытайтесь убить больше одного зайца за один раз – охотник из вас сегодня никудышный. На личном фронте вероятны не самые приятные изменения.
СКОРПИОН
Ваше сердце разрывает на части большая и безответная любовь? Успокойтесь, выдохните и осознайте явные намеки звезд на то, что объект вашей страсти – абсолютно не ваш человек.
СТРЕЛЕЦ
Забудьте фразу «у меня все равно не получится», потому что «ничего не получается» у вас именно из-за такой жизненной установки. Сегодня не раз возникнут ситуации, когда потребуется проявить инициативу и пойти на серьезный риск.
КОЗЕРОГ
Человек, которого вы всей душой ненавидите и презираете, может внезапно протянуть вам руку помощи в нужный момент и вообще оказаться довольно славным малым. Звезды советуют больше доверять людям.
ВОДОЛЕЙ
Непростой день, который просто нужно пережить. Появятся бреши буквально на всех фронтах. Звезды намекают, что к вечеру вам удастся заткнуть все дыры и наконец отдохнуть.
РЫБЫ
Первая половина дня идеально подходит для умственной работы, вторая – для физической. Звезды советуют быть осторожнее во всем, что касается денег.
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