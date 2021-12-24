Погода в Ижевске 24 декабря: морозно и небольшой снег

Сегодня будет теплее, чем вчера, но еще морозно. Фото: Лада Иванова
Фото: Архив КП
Добрейшего утра, дорогие ижевчане! Сегодня пятница, 24 декабря. Бодрит нас морозец с самого утра! И сейчас узнаем о погоде на предстоящий день.
По прогнозу Гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем пасмурно, небольшой снег и -20 градусов. Ветер южный 3-4 м/с.
Ночью облачно с прояснениями, небольшой снег и -19 градусов, ветер южный 4-5 м/с. Яндекс.Погода нам подсказывает, что влажность сегодня составит около 80%, давление - 754 мм ртутного столба.
В общем, утепляемся! Позитивного вам дня!
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