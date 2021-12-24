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Общество24 декабря 2021 3:07

Пенсионерка из Ижевска, поддавшись на уговоры мошенниц, потеряла 318 тысяч рублей

Незванные гостьи представились сотрудницами Пенсионного фонда Удмуртии
Наталья Зиятдинова
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Пожилая ижевчанка лишилась 318 тысяч рублей

Пожилая ижевчанка лишилась 318 тысяч рублей

Фото: Архив КП

К 80-летней ижевчанке пришли две неизвестные женщины и сообщили, что они из Пенсионного фонда и рассказывают пенсионерам о проводящейся в стране денежной реформе. Для того чтобы не потерять сбережения, их нужно обменять на новые купюры.

Пожилая женщина, хоть и не без сомнений, но все же согласилась предоставить для осмотра 318 тысяч рублей, которые хранились в квартире. Мошенницы убедили пенсионерку в необходимости их замены, забрали все деньги и скрылись.

Ижевчанка обратилась в полицию, сотрудники которой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

«В совершении преступления подозреваются две женщины в возрасте 35-40 лет. Рост 150-155 см, среднее телосложение, обе одеты в шапки серого цвета и в черные куртки» - сообщили в МВД по Удмуртской Республике.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям Удмуртии не впускать в квартиру неизвестных, и уж тем более не стоит демонстрировать имеющиеся сбережения.

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