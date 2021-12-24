Гороскоп на 25 декабря 2021 года: Козерогам стоит довериться своей интуиции, а Львам – отдохнуть от общения

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Звезды рекомендуют не спать до обеда, несмотря на выходной день – иначе вы рискуете пропустить все самое интересное. Суббота готовит для вас немало приятных сюрпризов на личном фронте.

ТЕЛЕЦ

В первой половине дня вероятны незначительные бытовые конфликты, которые едва ли могут перерасти во что-нибудь более серьезное. Все важные дела лучше перенести на послеобеденное время.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вы хороши в решении интеллектуальных и творческих задач, а вот тяжелым физическим трудом заниматься не стоит. На личном фронте наблюдается временное затишье.

РАК

Тихий и спокойный денек с минимумом стрессовых ситуаций. По возможности сидите дома.

ЛЕВ

Вам жизненно необходимо отдохнуть от общения. Желательно провести субботу наедине со своими мыслями.

ДЕВА

Вас ждут значительные перемены на личном фронте, причем они могут быть как негативными, так и позитивными. Статус-кво сохранить в любом случае не выйдет.

ВЕСЫ

Важно подойти к решению проблем с холодной головой. Не позволяйте недоброжелателям спровоцировать вас на необдуманные поступки.

СКОРПИОН

Вам захочется резких перемен, однако не стоит бросаться с места в карьер. Остановитесь и еще раз хорошенько все обдумайте.

СТРЕЛЕЦ

Идеальный день для построения краткосрочных и долгосрочных планов. Высока вероятность неожиданных проблем с законом – будьте осторожны и не искушайте судьбу.

КОЗЕРОГ

Доверьтесь своей интуиции, не бойтесь действовать по наитию. Звезды намекают на волшебный романтический вечер.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы «перезагрузитесь» и сбросите с себя груз негативных мыслей. Высока вероятность того, что этот день станет отправной точкой большого и прекрасного пути.

РЫБЫ

Рыбы сегодня довольно чувствительны и плохо переносят любую критику в свой адрес. Звезды рекомендуют провести день за просмотром любимых фильмов или чтением книг и свести общение к минимуму.

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