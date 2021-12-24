Таксиста из Кирова подозревают в краже 120 тысяч рублей с карты выпившего жителя Удмуртии

Воткинец передал таксистку свою банковскую карту, чтобы тот снял с нее деньги на оплату поездки. Фото: pixabay.com

58-летнего таксиста из Кирова задержали по подозрению в краже денег с банковского счета клиента из Воткинска. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, потерпевший ехал на такси из Кирова в Воткинск и был нетрезв.

«Уже на территории Воткинска пассажир передал свою банковскую карту водителю, чтобы тот в одном из банкоматов снял необходимую сумму для оплаты поездки», - говорится в сообщении.

Таксист воспользовался состоянием потерпевшего и после снятия суммы проезда оставил карту себе, в дальнейшем сняв с нее еще 120 000 рублей. Через несколько дней воткинец заметил пропажу денег и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («кража с банковского счета»). Подозреваемого поместили в СИЗО.

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