25 декабря в Ижевске днем выглянет солнце, а ночью станет немного теплее

Погода сегодня будет более комфортной для прогулок и отдыха на природе Фото: Амир Закиров

Приветствуем вас, дорогие ижевчане! Сегодня 25 декабря, суббота, и сейчас расскажем о погоде на предстоящий день.

Днем в Ижевске, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, переменная облачность, небольшой снег и -15 градусов, ветер южный 5-6 м\с.

Ночью переменная облачность, снег и -11 градусов, ветер юго-восточный 8-9 м\с. На дорогах, предупреждают синоптики, гололедица.

Про данным Яндекс.Погоды влажность воздуха сегодня составит 76%, атмосферное давление 755 мм ртутного столба, магнитное поле слабо возмущенное.

Одевайтесь потеплее и берегите себя и своих близких. Отличного вам дня!

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