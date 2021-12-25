Ничему их жизнь не учит: за незаконную продажу алкоголя предпринимателей Удмуртии повторно оштрафуют

Предприниматели продолжают нарушать закон. Фото: www.izh.ru

Очередной ночной рейд по нестационарным торговым объектам прошел в Ижевске, сообщается на сайте администрации города. Целью проверяющих стало соблюдение антиалкогольного законодательства.

В поле зрения инспектирующих попали объекты, в которых ранее уже были выявлены факты нарушения продажи алкоголя. Из 18 киосков, расположенных во всех районах города, в 13-ти алкогольную продукцию удалось купить. Их владельцы - предприниматели будут привлечены к административной ответственности.

Кстати, по 4 нестационарным торговым объектам в судах уже рассматриваются дела об их сносе, по остальным нарушителям решения еще только будут приняты.

Отметим, что в 2021 году на территории города было снесено 13 нестационарных торговых объектов, собственники которых нарушали антиалкогольное законодательство либо договорные обязательства.

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