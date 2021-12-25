В ДТП на улице Воровского в Ижевске пострадала женщина-пешеход

После наезда на пешехода автомобиль врезался в ларек. Фото: группа ВК Злой ижевчанин

В пятницу, 24 декабря, около13 часов, напротив дома №168 по улице Воровского произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации от ГИБДД по Ижевску, водитель автомобиля «Лада Гранта» (мужчина 1964 года рождения) сбил женщину 1938 года рождения, а после этого въехал в торговый ларек.

В результате аварии женщина-пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. По предварительным данным, водителю стало плохо, он потерял управление и совершил наезд на пешехода.

Машину после аварии увезли на эвакуаторе. По факту ДТП проводится проверка.

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