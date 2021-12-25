84 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за прошедшие сутки

Несмотря на снижение темпов распространения инфекции, необходимо соблюдать все меры профилактики Фото: Амир Закиров

Оперативный штаб Удмуртии сообщил, что по состоянию на 25 декабря, за прошедшие сутки в Удмуртии выявлено 84 новых случая заболевания ковидом, в их числе 12 детей и 21 человек старше 65 лет.

Шесть человек, к сожалению, скончались, женщинам было 67, 91 год, мужчинам - 60, 66, 71, 95 лет.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 78 670 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Состояние заболевших: 8 305 в удовлетворительном состоянии, 255 в средней степени тяжести, 119 в тяжелом состоянии. 67 158 человек выздоровели, 3 393 скончались.

На территории республики вакцинировано 668 462 человек, 509 012 из них получили второй компонент. 115 329 привиты однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

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