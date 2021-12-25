Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших за прошедшие сутки традиционно в Ижевске. Фото: www.pexels.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на 25 декабря в республике выявлен 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 146 человек выздоровело, 6 пациентов скончались.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 84 человек. Фото: оперштаб Удмуртии

Расскажем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 37 046 (+37 по отношению к утру 24 декабря)

Каракулинский район – 645 (+10)

Сюмсинский район – 986 (+9)

Воткинск – 4 153 (+5)

Камбарский район – 841 (+5)

Глазов – 3 392 (+4)

Воткинский район – 1 353 (+3)

Граховский район – 514 (+3)

Сарапул – 2 767 (+3)

Увинский район – 2 719 (+2)

Кезский район – 499 (+1)

Кизнерский район – 705 (+1)

Шарканский район – 1 232 (+1)

Малопургинский район – 897

Киясовский район – 496

Селтинский район – 757

Вавожский район – 724

Завьяловский район – 2 797

Можга – 3 643

Игринский район – 2 074

Балезинский район – 1 274

Можгинский район – 1 088

Алнашский район – 1 038

Якшур-Бодьинский район – 979

Сарапульский район – 756

Юкаменский район – 629

Глазовский район – 624

Красногорский район – 622

Дебесский район – 531

Ярский район – 497

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