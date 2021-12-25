Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших за прошедшие сутки традиционно в Ижевске. Фото: www.pexels.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на 25 декабря в республике выявлен 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 146 человек выздоровело, 6 пациентов скончались.
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 84 человек. Фото: оперштаб Удмуртии
Расскажем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 37 046 (+37 по отношению к утру 24 декабря)
Каракулинский район – 645 (+10)
Сюмсинский район – 986 (+9)
Воткинск – 4 153 (+5)
Камбарский район – 841 (+5)
Глазов – 3 392 (+4)
Воткинский район – 1 353 (+3)
Граховский район – 514 (+3)
Сарапул – 2 767 (+3)
Увинский район – 2 719 (+2)
Кезский район – 499 (+1)
Кизнерский район – 705 (+1)
Шарканский район – 1 232 (+1)
Малопургинский район – 897
Киясовский район – 496
Селтинский район – 757
Вавожский район – 724
Завьяловский район – 2 797
Можга – 3 643
Игринский район – 2 074
Балезинский район – 1 274
Можгинский район – 1 088
Алнашский район – 1 038
Якшур-Бодьинский район – 979
Сарапульский район – 756
Юкаменский район – 629
Глазовский район – 624
Красногорский район – 622
Дебесский район – 531
Ярский район – 497
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