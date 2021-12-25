Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 декабря 2021 12:06

Бывший министр финансов Удмуртии открыл в Ижевске ателье

Его партнером по бизнесу стала чиновница в прошлом Катрина Селезнева
Наталья Зиятдинова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бывший министр сменил костюм чиновника на собственное ателье

Бывший министр сменил костюм чиновника на собственное ателье

Фото: Архив КП

Станислав Евдокимов покинул кресло министра финансов Удмуртии в ноябре 2021 года, и полтора месяца спустя в социальных сетях он сообщил о том, что «решил сменить костюм чиновника» на собственное ателье.

«Для меня это - благородный бизнес, удовольствие от общения с успешными людьми. И я рад, что клиентов – старых и новых друзей – у нас становится все больше», - поделился Евдокимов.

Напарницей по бизнесу бывшему министру стала Катрина Селезнева, которая в прошлом занимала пост начальника Управления спорта администрации Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Ижевска назвали свое слово года–2021

СК по Удмуртии проверяет информацию об избиении детей в семье после сюжета на федеральном канале