Бывший министр финансов Удмуртии открыл в Ижевске ателье

Бывший министр сменил костюм чиновника на собственное ателье Фото: Архив КП

Станислав Евдокимов покинул кресло министра финансов Удмуртии в ноябре 2021 года, и полтора месяца спустя в социальных сетях он сообщил о том, что «решил сменить костюм чиновника» на собственное ателье.

«Для меня это - благородный бизнес, удовольствие от общения с успешными людьми. И я рад, что клиентов – старых и новых друзей – у нас становится все больше», - поделился Евдокимов.

Напарницей по бизнесу бывшему министру стала Катрина Селезнева, которая в прошлом занимала пост начальника Управления спорта администрации Ижевска.

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