Гороскоп на 26 декабря 2021 года: Овнам попытаются испортить настроение, а Рыбам можно наконец-то расслабиться

Астрологи советуют сегодня не стесняться просить о помощи. Фото: www.pexels.com

Овен

Необходимо поберечь нервы. Звёзды говорят, кто-то будет настойчиво пытаться испортить вам настроение. Главное - не переходите на личности.

Телец

Вам захочется довериться кому-то из своего ближайшего окружения. Сделайте это! Иначе рискуете погрязнуть в задачах и идеях.

Близнецы

Вам предстоит потрудиться над лояльностью к себе. Кажется, вы стали слишком требовательны. Постарайтесь не критиковать себя сильно.

Рак

Вас ожидают приятные хлопоты, говорят звёзды. И предупреждают: если вы решите устроить предновогодний шопинг, будьте щедры, но не расточительны.

Львы

Здраво оценивайте своё окружение. Это будет отличный день для того, чтобы отсечь все лишнее. Звёзды говорят, выбор будет правильным и очевидным.

Девы

У вас есть все шансы отправиться в увлекательное путешествие. Главное - правильно выбрать попутчика. Звёзды говорят, от этого будет зависеть исход воскресенья.

Весы

Необходимо будет на что-то решиться, говорят звёзды. И призывают: даже если с первого раза ничего не получится, не отступайте.

Скорпион

Вы будете готовы на многое. Главное - расставить приоритеты. Звёзды говорят, единственная опасность, которая может вас поджидать - нехватка времени.

Стрелец

Нужно будет подвести промежуточные итоги, говорят звёзды. Учитывайте, как положительные события, так и отрицательные.

Козерог

В этот день вы можете допустить ошибку при общении с тем, кто вам дорог. Следите за своими словами, а особенно - за эмоциями. Возможно, негатив будет молчаливым.

Водолей

Не стоит рассчитывать в этот день на помощь. Вы можете оказаться перед непростым выбором. Но сделать его придётся самостоятельно.

Рыбы

В это воскресенье можно, наконец-то, расслабиться. Посвятите этот день себе и близким. Такие душевные моменты редко случаются.

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