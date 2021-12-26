Погода в Ижевске 26 декабря: ожидается небольшой снег и до -6°С

Прогулкам могут помешать снежные заносы Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! После ночного бурана сегодняшняя погода покажется просто сказочной. Подробнее о том, каким будет прогноз на воскресенье, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 26 декабря в Ижевске ожидается сплошная или переменная облачность. Снегопад продолжится, но будет небольшим или умеренным, правда снежные заносы и накат могут остаться с ночи. На столбике термометра – около -4..-6°С. Скорость южного ветра составит 9 – 14 м/с.

К вечеру похолодает до -18°С. Ветер не изменит направления, но сбросит скорость до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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