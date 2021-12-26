Известного удмуртского художника Анвара Сафиуллина разыскивают в Ижевске

Мужчина ушел из дома в субботу около 11:00 Фото: ПСО «Регион 18»

Сафиуллина Анвара Гуммаровича 1955 года рождения разыскивают в Ижевске. Об этом сообщает на официальной странице «ВКонтакте» ПСО «Регион 18».

Мужчина вышел из дома на улице Буммашевской в неизвестном направлении 25 декабря около 11:00. Известно, что он может быть дезориентирован.

Особые приметы: рост около 180 см, плотного телосложения, седые густые волосы, короткая стрижка; глаза светлые, большая родинка на носу.

Предположительно пропавший вышел без верхней одежды, на нем были оранжевая шапка с отворотом, синяя спортивная олимпийка, темные брюки и ботинки.

Информация быстро разошлась по соцсетям, так как Анвар Сафиуллин – известный в Удмуртии художник и преподаватель УдГУ, его работы можно увидеть на странице Удмуртского республиканского музея ИЗО.

Если вы что-то знаете о местонахождении Анвара Гуммаровича, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону +7(951)195-29-71.

Обновление: около 15:00 мужчину нашли, он жив.

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