Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

Заболеваемость остается на достаточно стабильном уровне
Фото: Амир Закиров
По данным оперштаба Удмуртии, на утро воскресенья 26 декабря в регионе выявили еще 82 случая заболевания ковидом. 125 пациентов выздоровели, семеро скончались.
Статистика ковида в Удмуртии на 26 декабря. Фото: vk.com/covid19udm
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 37 093 (+47 по отношению к утру 25 декабря)
Сюмсинский район – 992 (+6)
Глазов – 3 396 (+4)
Завьяловский район – 2 801 (+4)
Сарапул – 2 770 (+3)
Увинский район – 2 722 (+3)
Малопургинский район – 899 (+2)
Балезинский район – 1 276 (+2)
Алнашский район – 1 040 (+2)
Якшур-Бодьинский район – 981 (+2)
Воткинск – 4 154 (+1)
Воткинский район – 1 354 (+1)
Селтинский район – 758 (+1)
Вавожский район – 725 (+1)
Можга – 3 644 (+1)
Сарапульский район – 757 (+1)
Юкаменский район – 630 (+1)
Каракулинский район – 645
Камбарский район – 841
Граховский район – 514
Кезский район – 499
Кизнерский район – 705
Шарканский район – 1 232
Киясовский район – 496
Игринский район – 2 074
Можгинский район – 1 088
Глазовский район – 624
Красногорский район – 622
Дебесский район – 531
Ярский район – 497
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