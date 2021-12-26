Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

Заболеваемость остается на достаточно стабильном уровне Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба Удмуртии, на утро воскресенья 26 декабря в регионе выявили еще 82 случая заболевания ковидом. 125 пациентов выздоровели, семеро скончались.

Статистика ковида в Удмуртии на 26 декабря. Фото: vk.com/covid19udm

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 37 093 (+47 по отношению к утру 25 декабря)

Сюмсинский район – 992 (+6)

Глазов – 3 396 (+4)

Завьяловский район – 2 801 (+4)

Сарапул – 2 770 (+3)

Увинский район – 2 722 (+3)

Малопургинский район – 899 (+2)

Балезинский район – 1 276 (+2)

Алнашский район – 1 040 (+2)

Якшур-Бодьинский район – 981 (+2)

Воткинск – 4 154 (+1)

Воткинский район – 1 354 (+1)

Селтинский район – 758 (+1)

Вавожский район – 725 (+1)

Можга – 3 644 (+1)

Сарапульский район – 757 (+1)

Юкаменский район – 630 (+1)

Каракулинский район – 645

Камбарский район – 841

Граховский район – 514

Кезский район – 499

Кизнерский район – 705

Шарканский район – 1 232

Киясовский район – 496

Игринский район – 2 074

Можгинский район – 1 088

Глазовский район – 624

Красногорский район – 622

Дебесский район – 531

Ярский район – 497

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