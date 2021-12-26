50-летняя жительница Ижевска, ударившая собаку ножом, предстанет перед судом

Ижевчанка ранила собаку в область шеи Фото: pixabay.com

В жестоком обращении с животными обвиняется 50-летняя жительница Ленинского района города Ижевска, об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Удмуртии.

В отношении женщины уже утверждено обвинительное заключение. В соответствии с ним, а также исходя из материалов уголовного дела, инцидент произошел в июне 2021 года. В вечернее время обвиняемая находилась во дворе дома по улице Живсовхозная, также там присутствовали несовершеннолетние дети. Ижевчанка нанесла одно ножевое ранение собаке породы хаски в область шеи.

За жесткое обращение с животным женщине может грозить до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также сообщается, что обвиняемая не была ранее судима.

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