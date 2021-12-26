Бактерий, способных вызвать массовую инфекцию, обнаружили в питьевой воде Балезинского района Удмуртии

Жители сообщили, что вода выглядит мутной и ржавой. Фото: pixabay.com

В ноябре и декабре 2021 года от жителей поселка Балезино и деревни Такапи Балезинского района Удмуртии начали поступать жалобы на качество питьевой воды. Проведенный анализ позволил обнаружить опасные загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что подаваемая вода была мутной и имела ржавый оттенок. Оказалось, что ее качество перед подачей в сеть, а также в водоразборных колонках не соответствовало санитарным требованиям. В воде из шести водоразборных колонок в Балезино и Такапи были нарушены санитарно-химические показатели, а в двух колонках деревни Такапи обнаружились бактерии, способные приводить к возникновению массовых инфекционных заболеваний среди жителей.

По фактам выявленных нарушений был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела передали на рассмотрение в Балезинский районный суд, а районная администрация и ресурсоснабжающая организация получили предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Контроль качества воды усилили, и при следующем пробоотборе, который состоялся 14 декабря, отклонений обнаружено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- 50-летняя жительница Ижевска, ударившая собаку ножом, предстанет перед судом

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших