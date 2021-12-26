Гороскоп на 27 декабря 2021 года: Девам не стоит налегать на алкоголь, а Весам пора подтянуть «хвосты»

Что приготовили звезды на завтра? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня вам дадут возможность проявить себя. Реализуйте свои идеи, но не отказывайтесь от предложенной помощи.

ТЕЛЕЦ

День благоприятен для романтических свиданий. И не важно, что понедельник – скоро Новый год, позволить себе немного волшебства можно и заранее.

БЛИЗНЕЦЫ

Этот день потребует от вас выдержки и стрессоустойчивости. Появится шанс начать крупный проект и сразу вырваться в лидеры.

РАК

Вам следует избегать дел, требующих больших интеллектуальных и физических нагрузок. Уделите внимание здоровью.

ЛЕВ

День не из легких, так как вам предстоит взяться сразу за миллион дел, но при должном упорстве вы со всем справитесь.

ДЕВА

Это один из тех дней, когда все удается и работа приносит удовольствие. Вечер обещает быть веселым, но не налегайте на спиртное.

ВЕСЫ

Не стоит начинать сегодня новых дел. Лучше займитесь «хвостами» – вы же не хотите, чтобы они тянулись за вами в следующий год?

СКОРПИОН

Сегодня очень важна честность к себе и к окружающим. Не бойтесь рассказать о своих чувствах, это может изменить вашу жизнь.

СТРЕЛЕЦ

Может появиться желание начать жизнь с чистого листа. Звезды рекомендуют не рубить с плеча, возможно у вас уже есть, все что вам нужно.

КОЗЕРОГ

Довольно хороший день, который сполна зарядит вас позитивом на ближайшую неделю. Поделитесь этим позитивом с коллегами и друзьями – им сейчас будет кстати.

ВОДОЛЕЙ

Вам сегодня показан день эгоиста. Проведите его с максимальным удовольствием: посмотрите любимое кино, купите обновку, побалуйте себя вкусным ужином.

РЫБЫ

Вам пора вырваться из дома – просто жизненно необходимо. Перезагрузитесь, сделайте то, чего сами от себя не ожидали.

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